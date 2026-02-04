Girona : touché au tendon d’Achille, Marc-André ter Stegen va être opéré

Prêté à Girona par le FC Barcelone le 20 janvier dernier, Marc-André ter Stegen est déjà à l’infirmerie. Blessé lors du match contre Oviedo (0-1), le gardien allemand de 33 ans risque de rester éloigné des terrains durant un bon moment vu le communiqué publié par la formation catalane.

«Marc-André ter Stegen sera opéré vendredi prochain suite à la blessure qu’il a subie au tendon d’Achille de la jambe gauche lors du match contre le Real Oviedo. La durée de son indisponibilité sera déterminée après l’intervention», indique le club catalan sur ses réseaux sociaux.