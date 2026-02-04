Menu Rechercher
Girona : touché au tendon d’Achille, Marc-André ter Stegen va être opéré

Marc-André ter Stegen à l'échauffement @Maxppp

Prêté à Girona par le FC Barcelone le 20 janvier dernier, Marc-André ter Stegen est déjà à l’infirmerie. Blessé lors du match contre Oviedo (0-1), le gardien allemand de 33 ans risque de rester éloigné des terrains durant un bon moment vu le communiqué publié par la formation catalane.

Girona FC
🏥 | COMUNICAT MÈDIC:

Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa.
«Marc-André ter Stegen sera opéré vendredi prochain suite à la blessure qu’il a subie au tendon d’Achille de la jambe gauche lors du match contre le Real Oviedo. La durée de son indisponibilité sera déterminée après l’intervention», indique le club catalan sur ses réseaux sociaux.

