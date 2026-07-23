Sankhoun Diawara proche de filer à l’AC Milan

Défenseur central de 20 ans, Sankhoun Diawara s’est dévoilé la saison dernière du côté de Troyes. Le natif de Paris s’est imposé et a aidé le club champenois à remonter en Ligue 1 avec 18 apparitions pour 1 but et 1 passe décisive. Alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat, son avenir était flou.

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✍️ Accord trouvé entre Troyes et l'AC Milan pour Sankhoun Diawara.



🤝 Accord également trouvé avec le joueur.



⏳ Il ne reste plus que les derniers détails à régler avant la finalisation de l'opération.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/gm2XEBYYlO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 23, 2026

Plusieurs clubs se sont présentés à l’image du FC Bâle. Selon nos informations, l’AC Milan a quasiement trouvé un accord avec Troyes pour un transfert. Le joueur est partant pour rejoindre le club lombard et il ne reste que quelques détails à régler.