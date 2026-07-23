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Exclu FM Ligue 1

Sankhoun Diawara proche de filer à l’AC Milan

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Sankhoun Diawara @Maxppp

Défenseur central de 20 ans, Sankhoun Diawara s’est dévoilé la saison dernière du côté de Troyes. Le natif de Paris s’est imposé et a aidé le club champenois à remonter en Ligue 1 avec 18 apparitions pour 1 but et 1 passe décisive. Alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat, son avenir était flou.

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Plusieurs clubs se sont présentés à l’image du FC Bâle. Selon nos informations, l’AC Milan a quasiement trouvé un accord avec Troyes pour un transfert. Le joueur est partant pour rejoindre le club lombard et il ne reste que quelques détails à régler.

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