Le message d’adieu d’Ayyoub Bouaddi au LOSC

C’est la fin de l’aventure lilloise pour Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain quitte son club formateur et s’engage avec Manchester City pour cinq saisons, avec une année supplémentaire en option. Pour arracher l’international marocain au LOSC, les Cityzens ont déboursé 100 millions d’euros, un record dans l’histoire du club nordiste devant les 80 millions versés par Arsenal pour Nicolas Pépé. Bouaddi arrive à Manchester pour renforcer un milieu de terrain où il est notamment appelé à prendre la succession de Rodri. Formé à Lille, où il était arrivé cinq ans plus tôt, le natif de Senlis quitte le Nord après 96 apparitions avec l’équipe première, dont 42 la saison dernière. Lancé chez les professionnels en 2023, il avait battu plusieurs records de précocité avant de s’imposer sous Paulo Fonseca puis Bruno Genesio. Sa cote a encore grimpé cet été lors de sa première Coupe du monde avec le Maroc, où il a été titulaire lors de cinq des six rencontres des Lions de l’Atlas. Avec cette opération à 100 millions d’euros, Bouaddi devient également le joueur vendu le plus cher par un club de Ligue 1 à un club étranger.

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Après l’officialisation de son transfert, Bouaddi a adressé un long message d’adieu aux supporters lillois. « Chers supporters lillois, ce n’est jamais facile de dire au revoir. Lille, c’est l’endroit où j’ai grandi, où j’ai appris et où j’ai vécu mes premières émotions au plus haut niveau. Des terrains de formation à mes premiers entraînements avec le groupe professionnel, de mes premières minutes sous ce maillot aux grandes soirées européennes, chaque étape restera gravée dans ma mémoire. Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cette aventure : les entraîneurs qui m’ont donné ma chance, les membres des différents staffs, le personnel médical, les dirigeants, et plus largement, l’ensemble des salariés du club. Chacun, à sa manière, contribue à faire vivre le club chaque jour et a compté dans mon parcours. Merci également à tous mes coéquipiers. J’ai énormément appris à vos côtés. Certains étaient là lorsque je découvrais le monde professionnel et m’ont aidé à y trouver ma place. Je garderai précieusement tous ces moments partagés dans le vestiaire, à l’entraînement, lors des déplacements, dans les victoires comme dans les périodes plus difficiles. Enfin, merci à vous, les supporters. Votre soutien a compté bien plus que vous ne pouvez l’imaginer, et défendre ces couleurs devant vous a été une immense fierté. Aujourd’hui, je quitte le LOSC avec une grande reconnaissance. Peu importe le maillot que je porterai, Lille fera toujours partie de moi et je garderai ce club dans mon cœur. Merci pour tout. »