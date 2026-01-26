Accord Flamengo-West Ham pour le transfert record de Lucas Paqueta

La saison de West Ham est loin d’être celle espérée. Club habitué à la Premier League et vainqueur de la Ligue Europa Conference en 2023, la formation londonienne est actuellement dix-huitième à cinq unités de Leeds United (16e) et Nottingham Forest (17e), les premiers non relégables. Une situation compliquée pour Nuno Espirito Santo qui avait remplacé Graham Potter au cours de la saison. La mission s’annonce donc difficile d’autant que l’un des cadres de l’équipe pousse pour son départ.

La suite après cette publicité

Précieux avec 4 buts et 1 passe décisive en 18 matches de Premier League, Lucas Paqueta (28 ans) a le mal du pays. L’ancien joueur de l’AC Milan et de l’Olympique Lyonnais qui souhaite disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, et si possible comme titulaire, sent le vent tourner. Carlo Ancelotti l’a bien convoqué sur les derniers rassemblements, mais son temps de jeu a décliné. Depuis plusieurs mois, un départ hivernal est envisagé et le club formateur du joueur, Flamengo, veut en profiter.

La suite après cette publicité

Plus de 40M€ pour Lucas Paqueta

Bien que West Ham bloque les différentes propositions présentées par Flamengo, la situation est en train de changer. Selon les informations de Globo Esporte, la dernière proposition du club de Rio de Janeiro a convaincu West Ham. En effet, Flamengo est prêt à débourser la somme folle de 41,25 millions d’euros pour Lucas Paqueta. Cela exploserait le record de transfert d’un club brésilien déjà atteint cet hiver par Cruzeiro avec l’arrivée de Gerson (28 ans) pour 27 millions d’euros en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg.

Si un accord financier a été trouvé entre les deux formations, tout n’est pas encore bouclé. Flamengo souhaite échelonner le paiement sur trois ans quand West Ham est ouvert à recevoir la totalité de cette somme en 18 mois. West Ham, qui a gagné les derniers matches contre Tottenham (2-1) et Sunderland (3-1) sans Lucas Paqueta, a décidé de revoir sa position face à la position ferme du joueur de revenir au Brésil. Un accord définitif devrait être trouvé au cours de la semaine dans un dossier où les différentes parties sont optimistes.