Liverpool d'accord pour lâcher Neco Williams à Nottingham Forest

Après les arrivées de Giulian Biancone, Dean Henderson, Taiwo Awoniyi et Moussa Niakhaté, les promus se sont mis en quête de latéraux. Pour le côté droit, c'est tout trouvé ! The Athletic révèle que Liverpool et Nottingham Forest se sont mis d'accord pour le transfert de Neco Williams, pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros.

L'international gallois de 21 ans - prêté à Fulham la deuxième partie de saison dernière - a vu Liverpool opter pour Calvin Ramsay (Aberdeen, 7,6 M€) en doublure de Trent Alexander-Arnold. La route était barrée pour lui. Au club depuis les U9, il n'a fait que 13 apparitions avec l'équipe première des Reds de LFC. Du côté des autres Reds, ceux de Nottingham, on pense à Omar Richards, qui évolue actuellement au Bayern Munich (24 ans), pour le poste de latéral gauche, croit savoir Sky Sports.