Équipe de France : la liste des Espoirs avec Ethan Mbappé et Mathys Tel

Dans la foulée de Zinédine Zidane, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Gérald Baticle, a lui aussi dévoilé sa liste en vue des deux matchs amicaux face à l’Italie et l’Angleterre. Comme le mois dernier, Ethan Mbappé fait partie des convoqués. Son ancien coéquipier au PSG, Senny Mayulu, l’est également.

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Performant avec l’AC Milan ces dernières semaines, Sankhoun Diawara est retenu par Gérald Baticle, et on notera une autre nouveauté avec la présence de Lisandru Olmeta, parti de Bastia cet été pour rejoindre Torreense en D2 portugaise. Le gardien de 21 ans profite de la présence de Robin Risser et de Guillaumes Restes avec les A, et du forfait d’Ewen Jaouen. Pré-selectionné chez les Bleus, Mathys Tel figure finalement sur la liste des U21, en pleine préparation de l’Euro qui se jouera en Albanie et en Serbie (16 juin- 3 juillet).

La liste complète :

Gardiens : Lisandru Olmeta (SCU Torreense), Mathieu Patouillet (Stade Brestois 29), Issiaka Touré (SC Aubagne)

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Défenseurs : Jeanuël Belocian (Racing Santander), Jaydee Canvot (Crystal Palace), Sankhoun Diawara (AC Milan), Joane Gadou (Borussia Dortmund), Saël Kumbedi (VfL Wolfsburg), Christian Mawissa (AS Monaco), Dayann Methalie (Sunderland), Nathan Zézé (Neom FC)

Milieux :Valentin Atangana (Al-Ahli FC), Aladji Bamba (Newcastle United), Mamadou Coulibaly (AS Monaco), Kévin Danois (AJ Auxerre), Lesley Ugochukwu (Galatasaray)

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Attaquants : Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United), Tidiam Gomis (RB Leipzig), Noé Lebreton (NEC Nimègue), Senny Mayulu (Paris SG), Ethan Mbappé (LOSC Lille), Steve Ngoura (Cercle Bruges), Mathys Tel (Tottenham Hotspur), Giovani Versini (Stade Brestois 29)