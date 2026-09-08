Ballon d’Or 2026 : le PSG a de la concurrence pour le trophée du club de l’année

Le Paris Saint-Germain est évidemment au rendez-vous des cinq nommés pour le trophée de meilleur club masculin de la saison. Une distinction qui pourrait permettre au club parisien de réaliser un nouveau doublé historique. Sacré pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions, champion de France et vainqueur de la Coupe intercontinentale ainsi que de la Supercoupe d’Europe, le PSG possède un CV particulièrement impressionnant. Il sera toutefois confronté à une concurrence solide, avec notamment le Bayern Munich, auteur d’un triplé national, Arsenal, champion d’Angleterre et finaliste de la C1, ainsi que Flamengo, vainqueur du championnat brésilien et de la Copa Libertadores.

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La présence la plus inattendue est celle de Bodø/Glimt, véritable sensation de la saison européenne. Le club norvégien s’est offert plusieurs exploits retentissants en Ligue des Champions, avec notamment des victoires face à l’Atlético de Madrid, Manchester City et l’Inter Milan, pour atteindre les huitièmes de finale de la compétition. La distinction sera attribuée par un jury international de journalistes spécialisés, qui devra sélectionner deux clubs parmi les cinq nommés, avec deux points accordés au premier et un au second. Le PSG partira logiquement avec une longueur d’avance au regard de son incroyable moisson de titres, mais le verdict sera rendu lors de la cérémonie du Ballon d’Or.