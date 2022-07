Man United : Erik ten Hag confiant pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Restera ou partira ? Après une première saison réussie sur le plan individuel à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble pourtant sur le départ, principalement en raison de la non-qualification du club mancunien en Ligue des Champions. Malgré des rumeurs au Bayern Munich, à Chelsea ou encore plus récemment du côté de l'Atlético de Madrid, le Portugais reste toujours le buteur des Red Devils.

Son nouvel entraîneur, Erik ten Hag, s'est exprimé ce lundi en conférence de presse et a indiqué qu'il allait rester à Manchester United. «Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre. J'ai discuté avec lui et j'ai hâte de travailler avec lui. Je suis bien informé, il a également une option d'une année supplémentaire. Oui, il pourrait rester au-delà de la saison prochaine, a-t-il expliqué. Il s'entraîne. Je pense que nous savons tous que Ronaldo est un grand professionnel et qu'il sera en forme. C'est la seule préoccupation que j'ai».