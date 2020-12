LdC, PSG : au tour de Kylian Mbappé de réagir

Ce mardi soir a été très spécial pour le Paris Saint-Germain et Istanbul Basakasehir. En effet, les deux formations s'affrontaient en sixième journée de la Ligue des Champions. Enfin, s'affrontaient, c'est un bien grand mot puisqu'au quart d'heure de jeu, les 22 acteurs de la rencontre ont décidé de rentrer aux vestiaires après un incident.

Le quatrième arbitre aurait proféré des paroles racistes envers Achille Webo, l'un des adjoints de l'entraîneur de l'équipe d'Istanbul. Presnel Kimpembe a réagi et Kylian Mbappé aussi a gazouillé. « Dîtes non au racisme. Monsieur Webo, nous sommes avec vous », peut-on lire.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽