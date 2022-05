Ligue Europa Conférence : un OM pas à la hauteur

La suite après cette publicité

C'était ce jeudi soir que l'Olympique de Marseille avait l'occasion de se qualifier pour la cinquième finale européenne de son histoire. Pour cela, il fallait marquer au moins un but à Feyenoord en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, à l'Orange Vélodrome. Malgré une bonne possession, les Olympiens n'ont pas trouvé la faille et ont dû concéder un 0-0 qui les élimine.

Si certains éléments ont montré leur grande qualité en ce jeudi soir pluvieux, d'autres sont totalement passés à côté de la rencontre. Bien sûr, il ressortira de cette confrontation le match de Valentin Rongier, excellentissime au milieu de terrain et sur le flanc droit, et des défenseurs, notamment William Saliba et un étonnant Luan Peres, revenu de nulle part.

Déception, frustration, imprécision, élimination !

Steve Mandanda, lui aussi, a tenu la baraque. Mais concernant le reste... Pape Gueye, lent à la transmission après dix bonnes premières minutes, a fait les frais d'un changement tactique à la pause. Bamba Dieng, qui avait fait un grand match à l'aller, a été plus emprunté et a raté de nombreux contrôles qui paraissaient simples...

Dimitri Payet, remplacé sur la blessure à la 32e minute, avait passé la première demi-heure sans lumière, dans les fumigènes et les lacrymogènes du Vélodrome. Les rentrants n'ont pas non plus apporté grand-chose. Milik, entré donc en lieu et place de Payet, a réussi deux têtes inoffensives quand Pol Lirola, qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son retour à l'OM, a été fantomatique. Ünder, entré trop tard, n'a pas franchement fait mieux qu'un Amine Harit très brouillon malgré quelques fulgurances.

Le manque de précision a d'ailleurs été souligné par Sampaoli en conférence de presse : « je crois qu'au départ le match nous était favorable jusqu'à la blessure de Payet, puis, il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque et on n’a pas eu de la précision. Je crois qu'on a manqué de précision dans la surface, on n’a pas su s'imposer. Je souhaite souligner que l'équipe a fait tout ce qu'elle a pu. Elle n'a pas atteint l'objectif, on n'a pas baissé les bras, même s'il y a eu des moments d'imprécisions ».

Avec tant de joueurs à côté de la plaque, un déchet technique improbable et une possession stérile, l'OM ne pouvait très honnêtement pas espérer mieux. Malheureusement, c'est bien le Feyenoord qui ira affronter l'AS Roma à Tirana, en Albanie, le 25 mai prochain en finale de la Ligue Europa Conférence. Maintenant, l'OM, qui peut tout perdre en championnat, va devoir se ressaisir... et vite !