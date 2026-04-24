PSG : la sortie forte de Nasser Al-Khelaïfi

Hier soir, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole lors d’un colloque intitulé The Forum. Il a évoqué sa plus grande réussite au PSG. « Avoir Luis Enrique comme entraîneur et Luis Campos comme directeur sportif. Ils ont tout pour réussir. Ils font un travail fantastique. Pas seulement grâce à la victoire de l’année dernière, mais grâce à leur travail. Leur philosophie, leurs qualités humaines, ils sont un atout précieux, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils croient au projet et nous sommes tous unis dans cette aventure.» Il en a remis une couche ensuite sur son entraîneur. « C’est l’une des personnes les plus positives que j’aie jamais rencontrées. Il peut être triste, mais il est toujours une source de motivation. C’est sa façon de voir les choses. Dans le football, on perd des matches, on perd des tournois, mais on apprend à progresser chaque jour et dans tous les domaines. Il partage cette même philosophie.»

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Par la suite, Al-Khelaïfi a reconnu n’avoir aucun regret : « je ne regrette aucune décision, car même si l’on se trompe, on en tire des leçons. Si je pouvais revenir en arrière, je referais exactement la même chose. Chaque décision, sur le moment, est celle que je crois juste. Peut-être qu’elle ne l’était pas après coup, mais c’est comme ça qu’on apprend. Je ne pense pas regretter quoi que ce soit, j’apprends.» Puis, il a évoqué son rapport avec les joueurs, qu’il aimerait bien affronter au padel, un sport qu’il adore. «Je suis là quand ils gagnent et encore plus quand ils perdent. C’est ce dont ils ont besoin. Ils n’ont pas besoin de moi quand ils gagnent et font la fête. J’essaie d’être présent pour eux dans les moments difficiles, même si c’est agréable d’être avec l’équipe quand elle gagne, surtout quand elle remporte des trophées. Ils travaillent très dur et la saison n’est pas encore terminée pour nous.» Il y a encore le championnat et la Ligue des Champions à remporter. « Pour nous, atteindre les demi-finales de la Ligue des champions trois années de suite signifie qu’il faut être au sommet de sa forme ; c’est très spécial. C’est une compétition très relevée, et toutes les équipes ont été fantastiques.» Paris aura l’occasion de se rapprocher d’un nouveau sacre en sortant le Bayern Munich, qui affiche une belle forme.