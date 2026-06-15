Coupe du Monde 2026 : le staff de l’Équipe de France a une très grosse crainte avant le Sénégal

Peu à peu, les favoris de cette Coupe du Monde 2026 entrent en lice. L’Espagne jouera par exemple son premier match de ce Mondial face au Cap-Vert ce lundi après-midi, alors que le Brésil et l’Allemagne ont déjà lancé leur compétition. En terres américaines, la bande de Kylian Mbappé et de Michael Olise est particulièrement attendue, les Bleus étant unanimement considérés comme un des grands favoris de ce tournoi en raison de leur vivier offensif impressionnant notamment.

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Seulement, les troupes de Didier Deschamps auront un sacré morceau en face demain soir : le Sénégal. La nation africaine a de sacrés atouts également et a clairement de quoi bousculer la France. Les Lions de la Teranga rêvent logiquement de rééditer leur performance du Mondial 2002, quand ils avaient surpris tout le monde en battant la France, championne du monde en titre, sur le score de 1-0. Mais en plus des qualités des Sénégalais, il y a un autre sujet qui tourmente le staff de l’Équipe de France lors de cette préparation du match.

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Les Bleus sont préparés

Il s’agit de la chaleur. Un sujet récurrent depuis le début du tournoi, mais qui est évidemment un élément à prendre en compte, puisqu’elle peut produire de la déshydratation ou de l’hyperthermie. Comme l’indique L’Equipe dans son édition du jour, le staff des Bleus est inquiet par la chaleur qu’il y aura à New York demain, à 15h, date à laquelle le coup d’envoi du match sera donné, et horaire inhabituel pour les organismes des joueurs d’élite, habitués à jouer en soirée. Le thermomètre devrait afficher 27 degrés dans la banlieue de New York, moins que lors des entraînements de la semaine dernière, mais c’est tout de même un aspect à prendre en compte. Pour ce match, et pour les prochains, avec une chaleur qui peut clairement avoir un impact sur le niveau de rendement des joueurs tricolores.

Un programme de préparation a ainsi été mis en place, avec des joueurs encouragés à boire 4 à 6 litres d’eau par jour, le tout avec des sels minéraux ajoutés, comme l’indique le journal. Le staff a même glissé aux joueurs de contrôler la couleur de leur urine. Lors des séances d’entraînement, les matchs sont d’ailleurs joués en quarts temps, comme ces matchs du Mondial, et le staff donne régulièrement des écharpes de glace et des serviettes imbibées d’eau froide aux joueurs. L’expédition tricolore voyage d’ailleurs avec des petites piscines d’eau et les joueurs ont aussi recours à la fameuse cryothérapie. Rendez-vous demain !