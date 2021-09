Ligue 1 : Rennes se saborde à Bordeaux

Après les victoires de Lille (2-1 face à Strasbourg), de l'OGC Nice (3-0 contre Saint-Etienne) et du Paris Saint-Germain (2-0 face à Montpellier) samedi soir alors que Lorient tenait tête à l'OL sur la pelouse du Groupama Stadium (1-1), la huitième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 13 heures avec une affiche entre les Girondins de Bordeaux (16e, 6pts) et le Stade Rennais (13e, 8pts). Auteurs de cinq premiers matches sans victoire, les Girondins restaient sur une victoire contre l'ASSE (2-1) puis un match nul obtenu face à Montpellier (3-3) et souhaitait enchaîner sous les yeux de leurs supporters réunis au Stade Matmut Atlantique. De son côté, après trois défaites consécutives sur le même score (Angers, Reims, Marseille, 0-2), Rennes sortait d'un éclatant succès face à Clermont (6-0) et avaient pour ambition de glaner une première victoire à l'extérieur.

La suite après cette publicité

Costil maintient Bordeaux à flots

Pour cette rencontre, Vladimir Petkovic alignait un 3-4-1-2 où Yacine Adli évoluait en soutien de Javairo Dilrosun et Hwang Ui-jo, titulaires à la pointe de l'attaque girondine. De son côté, Bruno Genesio renouvelait son 4-4-2 au sein duquel Warmed Omari prenait une nouvelle fois la place de Loïc Badé dans la charnière centrale. Devant, Gaëtan Laborde et Martin Terrier étaient associés. Dès l'entame du match, les Bretons prenaient le contrôle des opérations et ne laissaient pas respirer le bloc girondin. À la réception d'un centre en retrait de Traoré, Martin armait une demi-volée du gauche détournée par Costil en corner (7e). Installés dans le camp du FCGB, les Rennais affirmaient leur maîtrise collective et Laborde, parfaitement trouvé par Tait, voyait sa reprise du droit repoussée par un Costil impérial (20e). Pas de quoi freiner les ardeurs bretonnes. Décalé par Martin, Terrier se jouait de Mexer avant de trouver les gants du portier bordelais sur une puissante frappe du droit (24e).

Totalement dépassé, Bordeaux subissait, encore et encore, les vagues rennaises. Doté d'une vivacité au-dessus de la moyenne, le feu follet Sulemana transperçait la défense girondine avant de buter sur un Costil en état de grâce (27e). Séduisant collectivement, le Stade Rennais conservait ce rythme infernal. Trouvé sur le côté droit par Bourigeaud, Terrier enchaînait d'une frappe limpide côté fermé détournée par l'homme aux 5 arrêts décisifs avant la demi-heure de jeu (29e). Juste avant la pause, Traoré débordait dans son couloir droit, entrait dans la surface... avant de croiser le chemin de l'infranchissable portier bordelais sorti à sa rencontre et repoussant le danger au sol (41e). Ultra-dominateurs dans ce premier acte (64% de possession de balle, 8 tirs à 2), les Rennais ne trouvaient pas la faille face à des Girondins sauvés par un Costil étincelant. Dos à dos (0-0), tout restait à faire entre ces deux formations.

Mexer punit le Stade Rennais

Au retour des vestiaires, les hommes de Vladimir Petkovic affichaient d'autres intentions en se projetant vers l'avant. Profitant d'une erreur de Meling, Pembélé progressait sur le côté droit avant d'armer une frappe, détournée par Gomis en corner (52e). Une timide réaction qui n'empêchait pas les Rennais de continuer à se ruer à l'attaque. Lancé sur le côté droit, Traoré, en bout de course, servait Laborde en retrait... Au duel avec Mexer, l'attaquant rennais concluait au près et prenait enfin de revers un Costil impuissant (0-1, 56e). Libéré par cette ouverture du score, le SRFC continuait sa marche en avant. Sur la gauche, Sulemana se jouait de Kwateng d'une merveille de double contact avant de trouver Meling butant une nouvelle fois sur Costil (62e).

Trouvé par Meling, Terrier percutait plein axe avant de déclencher une frappe limpide à une vingtaine de mètres que Costil, légèrement avancé, claquait une fois de plus en corner (73e). Avec un bloc bien plus bas que dans le premier acte, les coéquipiers de Bourigeaud attiraient les Bordelais pour mieux les contrer. Un certain attentisme qui permettait tout de même aux Girondins de se montrer plus dangereux aux abords de la surface. Dans un dernier quart d'heure joué sur un faux rythme, ce qui devait arriver arriva... Sur un corner frappé par Kalu, Hwang Ui-jo trouvait Mexer en retrait qui déclenchait un tir, contré par Omari et trompant la vigilance de Gomis (1-1, 88e). Malgré une dernière situation chaude sur une frappe de Tait (90+1), le Stade Rennais concédait le match nul sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-1). Une bien mauvaise opération pour les Bretons avant de se déplacer jeudi aux Pays-Bas contre le Vitesse Arnhem (C4), puis d'accueillir le Paris-SG, leader de L1. De son côté, Bordeaux enchaîne un troisième match consécutif sans défaite avant de voyager à Monaco lors de la 9ème journée de Ligue 1.

Le classement complet de la Ligue 1

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI des Girondins de Bordeaux

Votre XI de départ pour affronter le @staderennais ! #FCGBSRFC pic.twitter.com/jye8IW7ipn — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 26, 2021

Le XI du Stade Rennais