MU : Ralf Rangnick et les effets désastreux de l’enquête sur Mason Greenwood

En conférence de presse avant le déplacement des Red Devils à Brighton ce samedi (18h30), le coach de Manchester United Ralf Rangnick a évoqué les effets négatifs qu’a eu l’enquête sur Mason Greenwood, pour le club, le joueur mais aussi sa famille. L’Anglais de 20 ans qui est actuellement en liberté sous caution, avait été arrêté fin janvier après avoir été accusé de viol et de violences par sa compagne.

« Le problème autour de Mason a été un désastre pour tout le monde. C'était un désastre humain, c'est un désastre personnel. Ce n'est pas bon pour lui, évidemment, et pour sa famille, cela n'a pas été bon, mais cela n'a pas non plus été bon pour notre club. Il jouait régulièrement à l'époque », a expliqué le technicien allemand. Suspendu par United depuis le début de cette affaire, Greenwood avait disputé avant cela 24 matches avec le Red Devils cette saison, inscrit six buts et délivré deux passes décisives.