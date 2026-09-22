PSG : Ferran Torres s’offre une grosse sortie médiatique sur Luis Enrique

C’est la sensation de ce début de saison à Paris. Après un long feuilleton cet été, Ferran Torres avait finalement décidé de quitter la Catalogne pour rejoindre la capitale française, dans une opération avoisinant les 50 millions d’euros. Un départ qui a fait mal au FC Barcelone, où le buteur de la finale du dernier Mondial ne se sentait pas apprécié à sa juste valeur.

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Toujours en quête de renforts pour améliorer son équipe, Luis Enrique s’est jeté sur l’opportunité et pour l’instant, les débuts de son compatriote sont plutôt réussis, c’est le moins qu’on puisse dire. L’attaquant de 26 ans a déjà inscrit 7 buts en 6 rencontres toutes compétitions confondues, et s’est très vite adapté à sa nouvelle équipe et à ses nouveaux coéquipiers, au point où il marche sur les traces d’un certain Zlatan Ibrahimovic. Dans une interview accordée à l’émission El Hormiguero lundi soir, il en a dit un peu plus.

Ferran Torres encense Luis Enrique

« Oui, ça se passe bien. Au final, notre bonheur dépend beaucoup de ce qui se passe sur le terrain, et en étant à un bon niveau, les problèmes sont moindres. Maintenant, je suis en plein déménagement, je dois tout ramener de Barcelone, même si je ne peux pas ramener Pedri (rires). Mais je m’adapte peu à peu », a indiqué le héros de la sélection espagnole, avant d’évoquer Luis Enrique.

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« Je pense que ce qu’il y a de mieux chez lui, c’est qu’il est super naturel. S’il doit te dire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, il le dit. Les joueurs, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous sommes habitués à ce qu’on nous dise du bien tout le temps. En tant qu’entraîneur et en tant que personne, il est fidèle à lui-même, et aux gens qui l’entourent. Pour moi, c’est comme un père footballistique, je l’ai déjà dit avant de signer au PSG. C’est le premier qui m’a donné de la confiance en sélection quand je jouais moins, c’est un entraîneur qui va réussir à exploiter mon potentiel au maximum », a déclaré l’international ibérique. Des propos que Luis Enrique appréciera forcément !