Un journaliste espagnol prévient Kylian Mbappé

En plein bras de fer avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est surveillé de près en Espagne. Et plus précisément à Madrid. La Casa Blanca le sait, si l’attaquant de l’équipe de France va jusqu’au bout de son contrat (2024), les Madrilènes éviteraient alors de payer une indemnité de transfert sans doute exorbitante. Oui mais voilà. En ne demandant pas officiellement son départ, le Bondynois s’est mis à dos le PSG, qui souhaite s’en séparer cet été s’il refuse de prolonger. Récemment écarté de la tournée en Asie, Kylian Mbappé pourrait bien passer la saison en tribune si les choses ne rentrent pas dans l’ordre.

Pour la Cadena Ser, le célèbre journaliste madrilène Tomás Roncero conseille à Kylian Mbappé de résister à la pression que lui met le PSG. «Si Mbappé veut venir au Real Madrid, il doit remplir son contrat. J’espère que Kylian a cette force, je pense qu’il a de la personnalité et le mental pour résister aux attaques et passer un an en tribune si nécessaire.» En position de force, le Real Madrid espère attirer le génie français en 2024. De son côté, Kylian Mbappé va devoir trouver une solution avec le PSG pour jouer, même si la rupture semble d’ores et déjà actée.

