Amical : Endrick et Vinicius titulaires avec le Brésil

Le Brésil joue un premier match amical face à l’Australie ce vendredi à 12h heure française. Et pour sa première composition post-mondial, Carlo Ancelotti a fait confiance aux joueurs évoluant en Europe, lui qui a sélectionné de nombreux nouveaux venus dans sa liste.

La suite après cette publicité

Ainsi, le quatuor offensif sera composé de Vinicius Jr, Raphinha, Estevao et Endrick. Les deux derniers ne sont pourtant pas très utilisés par leurs entraîneurs respectifs en clubs, 7 apparitions pour Estevao avec Chelsea cette saison, 1 seule pour Endrick. A noter que les deux sélections se retrouveront pour un deuxième match amical dans 4 jours.

La compo du Brésil : Hugo Souza - Douglas Santos, Vitor Reis, Marquinhos, Matheuzinho - Bruno Guimarães, Danilo - Vinícius Júnior, Raphinha, Estêvão - Endrick