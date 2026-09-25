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Amical : Endrick et Vinicius titulaires avec le Brésil

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Endrick avec le Brésil face au Japon @Maxppp
Australie 0-0 Brésil

Le Brésil joue un premier match amical face à l’Australie ce vendredi à 12h heure française. Et pour sa première composition post-mondial, Carlo Ancelotti a fait confiance aux joueurs évoluant en Europe, lui qui a sélectionné de nombreux nouveaux venus dans sa liste.

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Ainsi, le quatuor offensif sera composé de Vinicius Jr, Raphinha, Estevao et Endrick. Les deux derniers ne sont pourtant pas très utilisés par leurs entraîneurs respectifs en clubs, 7 apparitions pour Estevao avec Chelsea cette saison, 1 seule pour Endrick. A noter que les deux sélections se retrouveront pour un deuxième match amical dans 4 jours.

La compo du Brésil : Hugo Souza - Douglas Santos, Vitor Reis, Marquinhos, Matheuzinho - Bruno Guimarães, Danilo - Vinícius Júnior, Raphinha, Estêvão - Endrick

Pub. le - MAJ le
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