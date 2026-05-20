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Coupe du Monde 2026 : la liste de l’Égypte avec Mohamed Salah mais sans Mostafa Mohamed

Par Jordan Pardon
1 min.
Mohamed Salah @Maxppp

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a dévoilé ce mercredi soir sa liste de joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, le capitaine Mohamed Salah sera à l’affiche pour sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2018.

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La pépite Hamza Abdel Karim (2008, FC Barcelone) décroche sa première convocation 8
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Les Pharaons pourront également compter sur l’attaquant de Manchester City, Omar Marmoush, mais pas sur le Nantais Mostafa Mohamed, absent de la liste. Le Niçois Mohamed Abdelmonem est, lui, convoqué, tout comme le jeune attaquant du Barça Hamza Abdel Karim (18 ans), qui évolue avec la réserve catalane.

La liste complète de l’Égypte :

Gardiens : Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek SC), Mohamed Alaa (El Gouna FC)

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Défenseurs : Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmomen (Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC)

Milieux : Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed FC), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool)

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Attaquants : Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi SC), Hamza Abdel Karim (Barcelone)

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