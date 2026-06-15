CdM 2026, EdF : N’Golo Kanté lance un avertissement à ses coéquipiers

L’équipe de France lancera son Mondial 2026, ce mardi soir, face au Sénégal. Avant cela, N’Golo Kanté s’est présenté en conférence de presse. Si les Bleus font partie des favoris de cette compétition, le milieu de terrain de 35 ans a prévenu ses coéquipiers avant le début du tournoi. «On a un groupe très relevé avec des adversaires qui donneront le maximum. Pour ne pas se faire surprendre, c’est important de commencer par une victoire. On se sent bien. On a hâte de commencer. On veut bien se lancer dans la compétition. La finale est un objectif pour nous, comme pour pleins d’équipes. Mais ce sera très difficile. On va prendre les matchs les uns après les autres. On apprécie le soutien de nos fans à travers le monde. Beaucoup de monde nous supportent», a tout d’abord assuré Kanté.

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Et de poursuivre : «c’est bien d’avoir de la confiance, il faut croire en nous. Mais il peut se passer beaucoup de choses, il faudra s’adapter. Notre principal adversaire, c’est nous-mêmes. Il faudra être concentrés. On est dirigés par le coach, ça fait longtemps qu’on attend le début de la compétition. On se donne à 100%, on respecte les consignes du coach, tous nos joueurs comptent. On travaille au quotidien pour bien préparer ce premier match. On a beaucoup de qualités dans l’équipe, mais il y en a d’autres. On ne doit pas se voir trop beau, même si on doit croire en nous. On doit prendre les matchs les uns après les autres. On est à l’abri de rien. Rien n’est joué d’avance».