PSG : les regrets de Mayulu après le nul contre Lorient

Dans un match longtemps animé au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été accroché par Lorient au terme d’une rencontre rythmée et riche en occasions (2-2). Les Parisiens avaient pourtant pris l’avantage à deux reprises, mais les Merlus ont su répondre à chaque fois, profitant aussi de quelques approximations défensives et d’un réalisme efficace. Malgré plusieurs situations franches, des poteaux touchés et une pression constante en fin de match, le PSG n’a pas réussi à faire la différence face à un bloc lorientais solide et discipliné, qui a tenu jusqu’au bout même dans les moments les plus chauds.

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Senny Mayulu a livré une réaction lucide sur le scénario du match en insistant sur le manque de réussite parisien face au but et sur la solidité adverse. Il a déclaré au micro de beIN SPORTS : « On a eu beaucoup d’occasions. On a touché le poteau mais ils ont bien défendu. Ils revenaient à chaque fois. On essaye de garder le positif. Il faut passer à autre chose vite. On se concentre sur le match de mercredi. » Un message tourné vers la suite, dans un contexte où le PSG doit rapidement se reconcentrer sur ses échéances importantes face au Bayern.