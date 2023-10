PSG : Luis Enrique vole au secours de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Critiqué ces derniers jours, notamment après la débâcle parisienne à Newcastle, Kylian Mbappé a reçu un soutien de taille. Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Rennes, Luis Enrique est, en effet, monté au créneau pour défendre son attaquant.

«Je me souviens qu’il y a 2-3 semaines on m’a demandé ici si on était Kylian-dépendant. Maintenant on me demande ce qu’il doit faire parce qu’il n’a pas marqué sur ses derniers matchs… Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états. Ce n’est ni Superman ni un joueur normal. Tout n’est pas blanc ou noir, il y a des nuances. C’est un joueur décisif pour nous. Kylian est un joueur vital et déterminant pour nous. Mon objectif en tant qu’entraîneur est de mettre en valeur ses atouts et qu’on ne voit pas ses défauts». L’intéressé appréciera le message envoyé.