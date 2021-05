PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce la couleur pour Mbappé et le mercato

La suite après cette publicité

Soirée animée pour le Paris Saint-Germain. Avant de jouer son match décisif contre Brest, le club de la capitale a vu son numéro 7, Kylian Mbappé, s'exprimer sur son avenir. Depuis plusieurs semaines, les Rouge-et-Bleu attendent de savoir si le natif de Bondy acceptera ou non de prolonger son contrat (qui expire en 2022). Attaché au PSG, le champion du monde 2018 a rappelé toute l'affection qu'il porte à son club, mais il n'a pas donné de réponse définitive.

En revanche, il a confirmé publiquement qu'il attendait de connaître la teneur du mercato parisien avant de se décider. De quoi mettre la pression à ses dirigeants ? Interrogé à l'issue de la victoire francilienne en Bretagne (2-0), Nasser Al-Khelaïfi s'est montré confiant. «Pour moi, je dis toujours, Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, il restera au PSG à 100%». Même si le buteur ne prolonge pas (avec le risque de le perdre gratuitement en 2022) ? «Ne vous inquiétez pas. Laissez-nous travailler. Il est parisien, français, il adore Paris. On n'a pas de problème».

NAK est confiant

Une assurance dont il a également preuve au micro de Canal+. «Non jamais de la vie. Il va rester. Les joueurs du PSG vont rester au PSG. On a déjà fondé l'équipe. (...) On est très calme avec Mbappé. Il a été très compétitif aujourd'hui. On va faire de bonnes choses pour l'équipe si on en a la possibilité. On est confiants pour Kylian». Enfin, le président parisien a également eu un mot sur le prochain mercato.

«Nous avons besoin de développer cette équipe. On a des besoins à quelques postes. On va voir avec Leo et avec le coach aussi. Ce n'est pas comme ça qu'on va acheter des joueurs. Ce n'est pas facile avec le Covid. Mais on va se développer. On est pas bloqués», a-t-il déclaré à Canal+, avant de le répéter en zone mixte. «On va parler avec l'entraîneur. On a déjà commencé à travailler. On sait ce qu'on veut faire.»