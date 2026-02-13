Ligue 1
Stade Rennais : la banderole hostile des supporters
Le Stade Rennais reçoit le PSG à 19h au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde. Habib Beye a été évincé en début de semaine et en attendant la probable venue de Franck Haise, c’est Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assure l’intérim.
Valentin Feuillette @VFeuillette75 – 18:20
"UNE ANNÉE DE PLUS À SE FAIRE CHIER. B(E)YE, B(E)YE LES GRANDS DISCOURS"Voir sur X
Le Roazhon Park est bien déterminé à régler ses comptes avec Habib Beye. A quelques minutes du coup d'envoi du choc contre le PSG, les supporters rennais envoient un message.
Son équipe pourrait être accueillie sous quelques sifflets, mais la direction n’échappe pas non plus à la colère des supporters. «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours», lâche une banderole déployée par le RCK avant la rencontre.
