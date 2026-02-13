Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue 1

Stade Rennais : la banderole hostile des supporters

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le Roazhon Park @Maxppp
Rennes 3-1 PSG

Le Stade Rennais reçoit le PSG à 19h au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde. Habib Beye a été évincé en début de semaine et en attendant la probable venue de Franck Haise, c’est Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assure l’intérim.

La suite après cette publicité
Valentin Feuillette
"UNE ANNÉE DE PLUS À SE FAIRE CHIER. B(E)YE, B(E)YE LES GRANDS DISCOURS"

Le Roazhon Park est bien déterminé à régler ses comptes avec Habib Beye. A quelques minutes du coup d'envoi du choc contre le PSG, les supporters rennais envoient un message.

- @footmercato
Voir sur X

Son équipe pourrait être accueillie sous quelques sifflets, mais la direction n’échappe pas non plus à la colère des supporters. «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours», lâche une banderole déployée par le RCK avant la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
PSG
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
PSG Logo Paris Saint-Germain
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier