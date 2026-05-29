OL Lyonnes remporte une nouvelle Arkema Première Ligue face au Paris FC

Ce vendredi soir, le dénouement de la saison 2025-2026 d’Arkema Première Ligue opposait OL Lyonnes au Paris FC. Blessées par leur lourd revers en finale de la Ligue des Champions face à Barcelone la semaine dernière, les joueuses lyonnaises abordaient ce match avec l’envie de se racheter et la ferme intention de s’offrir un 19e sacre national devant leur public. Face à elles, les Parisiennes de Sandrine Soubeyrand se présentaient sans complexe, bien décidées à bousculer la hiérarchie et à signer un exploit historique.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, il n’y a pas eu de suspense tant la supériorité des Fenottes s’est avérée écrasante. Appliquées dès l’entame et intraitables techniquement, les Lyonnaises ont étouffé les velléités offensives parisiennes pour s’imposer sur un score sans appel (5-0). Après avoir mené 3-0 dès la pause grâce à un doublé de Chawinga (11e, 17e) et un but de Dumornay (22e), Lyon a géré son avance avant d’aggraver la marque en seconde période avec l’Haïtienne qui s’est offert un triplé (60e, 89e). Ce triomphe permet à l’OL de clore sa saison en beauté en soulevant le bouclier de championnes de France, confirmant leur suprématie absolue sur le football national. Il s’agit du 19e sacre de l’OL Lyonnes dans la compétition.