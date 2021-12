Cluster au LOSC avec une vingtaine personnes positives au Covid-19

Le taux de contamination augmente et les clubs de Ligue 1 commencent à le ressentir. D’après les informations de L’Équipe et du Parisien, un cluster d’une vingtaine de personnes positives au Covid-19 s’est déclaré au sein du LOSC. Des membres du service de la communication, de l’intendance ou bien de la billetterie seraient touchés.

À première vue et après des tests PCR réalisés, le staff ainsi que l’effectif professionnel ne semble pas être touchés. « On a à nouveau les gestes barrières à l'esprit », a déclaré Jocelyn Gourvennec. « On porte le masque. On pensait que toutes ces contraintes étaient derrière nous mais le phénomène est toujours là, il revient encore. Il faut être rigoureux. »