L'OM prend la pole position pour Arkadiusz Milik

L'Olympique de Marseille veut un attaquant cet hiver. André Villas-Boas a déjà fait savoir qu'il lui manque ce profil de numéro 9 et que Luis Henrique, arrivé l'été dernier, n'avait pas les caractéristiques requises pour jouer en pointe. Pour l'instant, deux noms sont sortis : Arkadiusz Milik et Gaëtan Laborde, l'attaquant de Montpellier qui plaît beaucoup en Europe. Et les Phocéens semblent très chauds sur le premier cité.

Pablo Longoria et ses équipes disposeraient, selon les informations de La Provence samedi, d'une enveloppe située entre 8 et 10 millions d'euros pour recruter. Ça tombe bien, c'est plus ou moins le montant demandé par Naples pour lâcher le buteur polonais, en fin de contrat en juin. Ce dimanche, les médias italiens dévoilent de nouvelles informations, et elles sont plutôt positives pour l'OM...

L'Atlético de Madrid se retire

Ainsi, le Corriere Dello Sport nous apprend que le joueur pense à cet Euro 2021 avec sa sélection, et que la perspective séduisante d'être libre de tout contrat en juin prochain, avec tout ce que ça implique, n'est donc pas forcément sa première option. Il veut jouer dès janvier. Du côté de la cité phocéenne, il aurait ce temps de jeu nécessaire, et la piste marseillaise est présentée comme séduisante par le média, alors que le club du sud de la France est très intéressé par le buteur de 26 ans.

Mais surtout, on apprend que le principal favori dans ce dossier, l'Atlético de Madrid, ne l'est plus vraiment... Les Colchoneros ne sont pas prêts à offrir plus de 5 millions d'euros et ont commencé à sonder d'autres pistes partout en Europe, alors qu'on évoquait il y a encore peu un accord total entre les Madrilènes et le joueur. Les Marseillais se retrouvent donc en pole position dans ce dossier, qu'il faudra désormais finaliser rapidement...