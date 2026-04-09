Le FC Barcelone songe sérieusement à porter plainte contre l’arbitrage !

« Je ne comprends pas à quoi diable sert la VAR. Déjà, je ne suis pas sûr que Cubarsi le touche. Et comment se fait-il que ce ne soit pas une main de Marc Pubill ? Pourquoi la VAR n’est-elle pas intervenue si l’erreur de l’arbitre est claire ? C’est un penalty et un deuxième carton jaune pour Pubill, donc rouge ». Tels étaient les propos d’un Hansi Flick furieux après la défaite de son équipe face à l’Atlético (2-0), hier soir, lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Des joueurs blaugranas ont aussi pris la parole pour critiquer les décisions d’István Kovács, à l’image de Ronald Araujo ou de Gerard Martin.

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La presse catalane, elle aussi, est en colère et multiplie les articles à charge, criant clairement au scandale, persuadée que si la bande de Pedri et de Lamine Yamal a perdu, c’est à cause de l’homme au sifflet. Plusieurs actions font ainsi polémique, dont le carton rouge attribué à Pau Cubarsi, jugé trop sévère, ainsi que la fameuse main de Marc Pubill dans sa surface avec Musso, qui aurait dû être un penalty en faveur des Blaugranas, du moins selon les Barcelonais. Certains médias estiment aussi que Koke aurait dû prendre un deuxième jaune et donc être expulsé.

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La direction enrage

Joan Laporta, habitué à réagir au quart de tour au moindre scandale, n’a pas encore pris la parole. Mais tout indique que dans les bureaux du Barça, on l’a aussi très mauvaise avec les évènements du soir. La preuve, la Cadena SER indique que les dirigeants barcelonais songent à déposer une plainte formelle, et plus particulièrement en raison de cette main de Pubill.

Le média n’en dit pas forcément plus, mais AS confirme bien que cette plainte serait déposée auprès de l’UEFA. Que pourrait obtenir le FC Barcelone ? Pas grand-chose, mais c’est aussi un moyen de se faire entendre, alors que le club se dit victime de l’arbitrage très régulièrement sur la scène européenne ces dernières années, avec ce match retour contre l’Inter notamment qui n’a pas été digéré. Et surtout, c’est un moyen de faire, déjà, pression sur l’arbitre du match retour qui se jouera mardi au Metropolitano…