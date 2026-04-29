Bayern : Josip Stanisic rend hommage au PSG

La planète football est unanime. Cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) est entrée dans l’histoire du football. En attendant le match retour à l’Allianz Arena mercredi prochain, le défenseur bavarois Josip Stanisic s’est arrêté devant les médias pour féliciter l’équipe de Luis Enrique.

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« Il y a ces petits moments dans le match où tout vous sourit, et là, on peut changer la donne, mais ça peut aussi basculer en leur faveur, et ils peuvent revenir au score. C’est un match difficile, de vraies montagnes russes, mais il faut aussi rendre hommage au PSG. Aujourd’hui, en attaque, ils ont été excellents à certains moments. Quand ils ont eu l’occasion, ils l’ont saisie, c’est ce que font les joueurs de classe mondiale. Pour un spectateur neutre, c’était un super match, évidemment pas pour nous, mais la façon dont nous sommes revenus après le 5-2 n’a pas été facile, donc je suis incroyablement fier de nous. Ce n’était pas notre meilleur match, mais malgré tout, nous rentrons chez nous en sachant que tout est possible », a-t-il confié sur Amazon.