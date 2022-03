Super League : la fédération italienne menace la Juventus d'exclusion de la Serie A

La Super League n'est pas tout à fait morte. Lancé au printemps de l'année dernière, ce projet avait subi les foudres des supporters, notamment anglais, et des instances européennes. Depuis, seuls le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus n'y ont pas officiellement renoncé. La menace reste vive car les trois clubs survivants réfléchissent à une nouvelle formule, allant même jusqu'à risquer des sanctions. Le président de la fédération italienne Gabriele Gravina parle carrément d'une expulsion de la Vieille Dame de la Serie A.

«La Super League n'est encore qu'une hypothèse, un projet. Si cela devait se réaliser, la Juventus serait exclue du championnat italien. La Super League est la mauvaise réponse à un vrai besoin. L'Italie doit aussi réfléchir à la manière d'améliorer la qualité de son championnat et le rendre plus attractif sur les marchés en expansion tels que l'Arabie Saoudite», explique le dirigeant à la Repubblica. Andrea Agnelli, patron de la Juventus et l'un des leaders de ce projet, sait à quoi il expose son club.