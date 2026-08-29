Mohamed Amoura a choisi Nice

Mohamed Amoura a tranché pour son avenir. Suivi de près par plusieurs prétendants, dont l’Olympique Lyonnais et la formation qatarie d’Al-Sadd, l’international algérien a finalement fait le choix fort de s’engager en faveur de l’OGC Nice. Un accord total a été trouvé entre les dirigeants azuréens et Wolfsburg pour boucler la venue du dynamiteur sous la forme d’un prêt.

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Le dénouement de ce dossier majeur est désormais imminent sur la Côte d’Azur. L’attaquant de 26 ans doit s’envoler ce dimanche après-midi vers Nice afin de satisfaire à la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat. Sauf rebondissement de dernière minute, l’officialisation du transfert et la présentation d’Amoura sous le maillot rouge et noir sont prévues dans les prochains jours.