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Ligue des Nations : Lyon et Saint-Etienne luttent contre le Bernabeu pour le Final Four

Par Chemssdine Belgacem
1 min.

La France et l’Espagne sont les deux grandes favorites pour accueillir le Final 4 de la Ligue des nations 2027, selon Marca. La compétition, programmée du 9 au 13 juin, pourrait ainsi se dérouler dans l’Hexagone si les Bleus parviennent à se qualifier. La Fédération française a retenu Lyon et Saint-Étienne dans son dossier de candidature, avec le Groupama Stadium pour la demi-finale des Français et la finale, tandis que Geoffroy-Guichard accueillerait l’autre demi-finale et la petite finale.

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L’Espagne a de son côté proposé le Santiago-Bernabeu de Madrid et le stade José-Zorrilla de Valladolid. La décision de l’UEFA ne sera toutefois prise qu’après le tirage au sort des quarts de finale, prévu le 20 novembre, puisque l’instance privilégie une organisation dans le pays de l’une des quatre équipes qualifiées. Le verdict est attendu le 6 décembre, lors du comité exécutif de l’UEFA.

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