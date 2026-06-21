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CdM 2026, EdF : Mbappé blague sur la clim et la canicule

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé (France) @Maxppp

En conférence de pressen avant l’Irak, Kylian Mbappé a lancé une petite pique humoristique lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, en réagissant à la climatisation très forte de la salle média. Alors que les journalistes s’installaient, le capitaine des Bleus a souri : « Il fait un peu froid non ? », détendant immédiatement l’atmosphère avant le début des questions.

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Cette remarque fait écho avec humour à l’environnement compliqué pour les joueurs européens aux États-Unis, où la climatisation est généralement poussée à un niveau élevé dans les stades et espaces fermés. Avec la chaleur extérieure et le froid des installations, ce contraste devient un sujet récurrent et donne parfois lieu à des moments légers comme celui-ci en conférence de presse. Une bien bonne blague quand on sait que la France crame sous 40 degrés pendant cette semaine de canicule.

Pub. le - MAJ le
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