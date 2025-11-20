Menu Rechercher
Fernandinho prend sa retraite

Par Matthieu Margueritte
Fernandinho, l'ancien milieu de terrain de Manchester City @Maxppp

Passé par le Shakhtar Donetsk, Manchester City et revenu à l’Athletico Paranaense, Fernandinho était au chômage depuis le mois de janvier 2025. À 40 ans, l’ancien milieu de terrain vient d’annoncer aux médias brésiliens qu’il a pris la décision de raccrocher les crampons.

«Je suis déjà fatigué. Je me suis déjà épuisé en courant pendant un peu plus de 30 minutes aujourd’hui. Dans le football, rien ne me motive plus, j’ai déjà accompli beaucoup de choses dans ce sport. J’ai profité de tout ce que je pouvais. Maintenant, c’est le moment de profiter de ma famille», a-t-il déclaré.

