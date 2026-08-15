Amical : l’AC Milan bat Man Utd au terme d’un match fou, Ramos déjà buteur

Rúben Amorim a enfin décroché son premier succès sur le banc de l’AC Milan… qui plus est, contre Manchester United (2-4), en Pologne. Pour le dernier match de pré-saison des deux équipes, la formation milanaise et l’équipe de Michael Carrick ont offert un match de fou, avec un premier but dès la 2e minute de jeu, signé Harry Maguire. Juste avant la mi-temps, Samuel Chukwueze remettait les deux équipes à égalité (37e, 1-1), tandis que Bruno Fernandes échouait sur penalty (42e). En début de seconde période, Patrick Dorgu permettait à MU de repasser devant (51e, 2-1), mais Alphadjo Cissè égalisait à nouveau pour les Milanais.

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Passeur sur le but de Chukwueze, Gonçalo Ramos marquait son premier but avec Milan pour ses débuts avec les Rossoneri (68e, 2-3). L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, arrivé en Italie pour 75 M€, se muait encore en passeur pour Ruben Loftus-Cheek, trois minutes plus tard (71e, 2-4). Avec ce succès, Amorim met fin à une série de trois matchs consécutifs sans victoire et peut désormais se concentrer sur le déplacement sur le terrain du Torino, le 23 août prochain, pour le début de la Serie A. Man United ira, de son côté, à Hull City, le 22 août, pour la première journée de Premier League.