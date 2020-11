Ligue des Nations : les Pays-Bas s'offrent la Bosnie-Herzégovine, la Russie tombe en Turquie

La Ligue des Nations se poursuit et après la qualification de l'équipe de France pour le Final Four, les Pays-Bas défiaient la Bosnie-Herzégovine afin de conserver un espoir de finir en tête du groupe 1. Les Oranjes, qui optaient pour un ambitieux 4-3-3 avec un milieu composé de Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum et Davy Klaassen ainsi que Memphis Depay, Luuk de Jong et Steven Berghuis, débutaient fort. Ainsi, il ne fallait que quelques minutes pour qu'Owen Wijndal trouve le poteau droit (4e) et que le joueur de Liverpool, Georginio Wijnaldum, ouvre le score. Profitant d'un bon travail de Denzel Dumfries sur la droite de la surface, il déposait le ballon au fond des filets d'Ibrahim Sehic (1-0, 6e). Menée, la Bosnie-Herzégovine tentait de réagir via Miralem Pjanic (13e), mais les Pays-Bas se montraient intraitables en ce début de rencontre. Suite à un centre sur la gauche de Memphis Depay vers le second poteau, Steven Berghuis remisait devant le but. Il trouvait ainsi Georginio Wijnaldum (2-0, 14e) qui s'offrait un doublé. Imposant un gros rythme sur la rencontre, l'équipe de Frank de Boer poussait pour se mettre totalement à l'abri.

Peu avant la demi-heure de jeu, Luuk de Jong pensait marquer le troisième but des siens, mais celui-ci était refusé pour un hors-jeu (27e). Georginio Wijnaldum cherchait ensuite un troisième but, mais il se heurtait à la parade d'Ibrahim Sehic (30e). Toujours aussi active, la sélection néerlandaise terminait fort la première période et rentrait aux vestiaires avec cet avantage de 2-0. En seconde période, les Oranjes ne levaient pas le pied et Memphis Depay reprenait idéalement un centre de Denzel Dumfries à ras de terre devant le but bosnien (3-0, 55e). Malmenée, la Bosnie-Herzégovine n'abandonnait pas et c'est via Smail Prevljak (3-1, 63e) qu'elle réduisait le score. Avec cette belle victoire 3-1, les Pays-Bas prennent provisoirement la tête de ce groupe avec un point d'avance sur la Pologne et deux sur l'Italie. Ces deux sélections s'affrontent ce soir à partir de 20h45. La Bosnie-Herzégovine est de son côté reléguée en Ligue B.

La Russie chute en Turquie, statu-quo entre le Pays de Galles et la Finlande

Choc dans le groupe 3 de la Ligue B, la rencontre entre la Turquie et la Russie se montrait fort intéressante. Leaders, les Russes pouvaient prendre une grosse option pour la promotion. Et tout démarrait bien pour la bande de Stanislav Cherchesov qui ouvrait le score assez rapidement. Déployant bien son jeu, la Sbornaya trouvait la faille suite à une récupération haute d'Aleksey Miranchuk sur la droite. Ce dernier servait Daler Kuzyaev qui plongeait au premier poteau et servait en retrait Denis Cheryshev qui ajustait le gardien (1-0, 11e). En position de force et dominateurs, les Russes évoluaient haut et montraient un visage séduisant jusqu'à une faute totalement stupide d'Andrey Semenov devant sa surface. Exclu, le joueur de l'Akhmat Grozny plombait son équipe (24e). La Turquie reprenait confiance et appuyait fort grâce à sa supériorité numérique. En cinq minutes, Kenan Karaman (1-1, 27e) puis Cengiz Ünder (2-1, 32e) inversaient totalement le cours de la rencontre. Si la Russie poussait via Aleksey Miranchuk juste après la pause (46e), Daler Kuzyaev concédait un penalty que Cenk Tosun transformait (3-1, 52e). Coupable, le joueur du Zenit se rattrapait assez vite. Servi en retrait par Vyacheslav Karavaev sur la droite de la surface, Daler Kuzyaev ajustait le gardien (3-2, 57e). Un but qui relançait totalement la Russie qui évoluait de nouveau assez haut et posait des problèmes à la Turquie. Finalement, malgré ses efforts, la Russie ne parvenait pas à égaliser et s'inclinait 3-2. La Hongrie peut donc prendre la tête de ce groupe ce soir. La Turquie revient à deux points de son adversaire et se retrouve quasiment maintenue.

Dans le groupe 4, les Pays-Bas et la Finlande se livraient une lutte à distance. La formation du nord de l'Europe, qui a battu l'équipe de France mercredi dernier sur le score de 2-0, a encore connu la victoire. Rapidement en tête dans ce match grâce aux buts de Teemu Pukki (7e) et Robin Lod (45e +1), la Finlande a pu remercier son gardien Lukas Hradecky qui a repoussé un penalty de Galin Ivanov (60e). Cependant, Dimitar Iliev a ensuite réussi un penalty (67e), mais la Finlande a su conserver son avantage de 2-1. Les Hiboux Grand-Duc restent néanmoins derrière le Pays de Galles qui s'est imposé 1-0 dans la douleur face à l'Irlande. David Brooks (67e) est le seul buteur de ce match. Le Pays de Galles et la Finlande s'affronteront pour la première place de ce groupe. En Ligue C, la Biélorussie a pris le large dans son groupe avec une belle victoire 2-0 contre la Lituanie suite aux buts d'Evgeni Yablonski (5e) et de Max Ebong (21e). Cela lui permet de devancer de deux points l'Albanie qui a dominé le Kazakhstan (3-1). La Biélorussie et l'Albanie s'affronteront pour la première place ce mercredi. Enfin, mise sous pression par la Macédoine du Nord qui est venu à bout de l'Estonie (2-1) un peu plus tôt, la Géorgie a été battue par l'Arménie (1-2). Une défaite qui rend cruciale la prochaine rencontre entre la Macédoine du Nord et l'Arménie. La Macédoine du Nord compte un point d'avance sur l'Arménie dans ce groupe et trois sur la Géorgie.

Les résultats de 18h

Ligue A :

Pays-Bas 3-1 Bosnie-Herzégovine : Georginio Wijnaldum (6e et 14e) et Memphis Depay (55e) pour les Pays-Bas; Smail Prevljak (63e) pour la Bosnie-Herzégovine

Ligue B :

Bulgarie 1-2 Finlande : Dimitar Iliev (67e sp); Teemu Pukki (7e) et Robin Lod (45e +1) pour la Finlande

Turquie 3-2 Russie : Kenan Karaman (27e), Cengiz Ünder (32e) et Cenk Tosun (51e sp) pour la Turquie; Denis Cheryshev (11e) et Daler Kuzyaev (57e) pour la Russie

Pays de Galles 1-0 Irlande : David Brooks (67e) pour le Pays de Galles

Ligue C :

Albanie 3-1 Kazakhstan : Sokol Cikalleshi (16e), Ardian Ismajli (23e) et Rey Manaj (61e) pour l'Albanie; Abat Aymbetov (24e) pour le Kazakhstan

Biélorussie 2-0 Lituanie : Evgeni Yablonski (5e) et Max Ebong (21e) pour la Biélorussie

Géorgie 1-2 Arménie : Valeri Qazaishvili (65e sp) pour la Géorgie, Gevorg Ghazaryan (33e) et Sargis Adamyan (86e) pour l'Arménie

Les classements

Ligue A :

Groupe 1 :

Pays-Bas 8 points +2 Pologne 7 points +3 (1 match de retard) Italie 6 points +1 (1 match de retard) Bosnie-Herzégovine 2 points -6

Ligue B :

Groupe 3 :

Russie 8 points +2 Hongrie 7 points +1 (1 match de retard) Turquie 6 points 0 Serbie 2 points -3 (1 match de retard)

Groupe 4 :

Pays de Galles 13 points +4 Finlande 12 points +4 Irlande 2 points -3 Bulgarie 1 points -5

Ligue C :

Groupe 2 :

Macédoine du Nord 9 points +2 Arménie 8 points +2 Géorgie 6 points 0 Estonie 2 points -4

Groupe 4 :