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UEFA Nations League

Macédoine du Nord-Écosse interrompu à cause…d’un chien

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ecosse @Maxppp
Macédoine 0-2 Écosse

Voilà un drôle d’événement qui s’est produit en Ligue des Nations ce samedi soir. Lors de la rencontre disputée à la Toše Proeski Arena de Skopje entre la Macédoine du Nord et l’Écosse, la partie a été temporairement interrompue par l’intrusion d’un chien sur le terrain. L’incident s’est produit peu après l’ouverture du score de Kieron Bowie en faveur de la Tartan Army.

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Échappant à la vigilance des stadiers présents autour du stade et des tribunes, l’animal est parvenu à pénétrer sur la pelouse. Le jeu a dû être suspendu le temps d’évacuer l’intrus afin de permettre aux 22 acteurs de reprendre la rencontre en toute sécurité. Pour autant, cette interruption n’a pas donné plus de mordant aux locaux, toujours menés sur la plus petite des marges à la pause.

Pub. le - MAJ le
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