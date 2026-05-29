L’AS Roma annonce le départ de Frédéric Massara

L’AS Roma a officialisé la résiliation à l’amiable du contrat de son directeur sportif, Frédéric Massara. Le club romain a tenu à remercier le dirigeant pour son professionnalisme et son implication tout au long de la saison, soulignant notamment son rôle important pour avoir ramené l’AS Roma en Ligue des Champions la saison prochaine.

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Passé par le Stade Rennais à partir de l’été 2024, Massara n’y était resté qu’une saison avant son départ. Il avait ensuite rejoint la Roma pour succéder à Florent Ghisolfi et quitte donc les Giallorossi après une seule saison à Rome. «Je remercie les propriétaires de me donner l’opportunité de revenir dans un environnement auquel je suis particulièrement attaché. Je crois que cette année, le Club a posé de nouvelles bases pour un avenir prometteur, et je souhaite à toute la famille de l’AS Roma beaucoup de succès», a déclaré Massara sur le site officiel du club romain.