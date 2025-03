La blague de Francesco Totti sur Lionel Messi

Retraité depuis 2017, Francesco Totti est sans doute le joueur le plus emblématique de l’histoire de l’AS Roma. L’ancien attaquant a passé près de 24 ans en tant que joueur chez les pensionnaires du Stadio Olimpico, remportant plusieurs titres. Même aujourd’hui, l’Italien n’est jamais loin du football, et s’est laissé aller à une petite blague sur Lionel Messi.

Invité de Viva el Futbol, une émission sur Twitch animée par Lele Adani, Antonio Cassano et Nicola Ventola, Francesco Totti a évoqué l’octuple Ballon d’Or. Et il a ironisé sur ce qu’aurait été la carrière de l’Argentin s’il avait eu la même trajectoire que la sienne : « Imaginez Messi pendant 25 ans à la Roma, on verrait bien. 25 ans à la Roma, on verrait combien de Ballons d’Or il aurait remporté. Peut-être, peut-être hein, avec (Alessandro) Frau et (Matteo) Pivotto, même Messi… Peut-être hein… Il aurait remporté dix Ballons d’Or ? Mmm. Il aurait eu du mal aussi. Vous savez combien il en aurait remporté ? Zéro. » Difficile de l’imaginer.