Les cadors européens veulent déjà dépouiller Girona !

Peu de monde attendait Girona à ce niveau. Il est même fort probable que les joueurs, le staff technique et les dirigeants soient les premiers surpris par ce début de saison canon, qui permet à la formation catalane de pointer à la première place du classement de la Liga. Onze victoires, un match nul et une seule défaite ; rien que ça. Sur Foot Mercato, nous avons déjà publié divers articles expliquant la réussite de l’écurie co-détenue par le City Football Group. De la pépite Savinho, la sensation de la saison, sur la gestion parfaite du CFC ou même sur la façon de jouer éblouissante de l’équipe de Michel.

La suite après cette publicité

Et forcément, avec tant de joueurs qui brillent, les cadors européens commencent à s’intéresser de très près à certains joueurs. L’été dernier déjà, Girona avait dû laisser filer son buteur Taty Castellanos, parti à la Lazio, le défenseur Santi Bueno parti à Wolverhampton, ou même Oriol Romeu, vendu aux voisins du Barça. Les Catalans avaient tout de même pu conserver certains éléments majeurs comme Aleix Garcia, le brillant milieu de terrain qui vient de débuter avec la sélection espagnole, et qui était convoité par l’Atlético notamment.

À lire

Barça : un joueur prêté de retour en janvier ?

Plusieurs joueurs sont convoités

Comme l’indique Relevo, plusieurs gros clubs sont intéressés par des joueurs de Girona. Artem Dobvyk, le buteur ukrainien arrivé cet été, a déjà été l’objet de sondages par divers clubs assez prestigieux. Le média ne dévoile pas le nom des clubs en question, mais explique que Girona n’est pas vendeur. Il faut dire que le joueur totalise déjà 7 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres de Liga. La pépite Savinho est, elle aussi, suivie. Il avait été question du Barça ces derniers jours, et même d’une intégration à Manchester City dans un avenir proche. L’ailier brésilien de 19 ans appartient cependant au City Football Group et non au club (il est prêté par l’ESTAC contractuellement), qui décidera de son avenir.

La suite après cette publicité

Le latéral de 20 ans Arnau Martínez, qui a un peu perdu en importance cette saison, est toujours sur les tablettes de l’Atlético de Madrid. Sur le côté gauche, Miguel Gutiérrez, formé au Real Madrid, suscite aussi l’intérêt de clubs plus huppés et plus puissants sur le plan financier. Autant dire que dès le mois de janvier, les dirigeants de Girona risquent de crouler sous les offres…