Jean-Pierre Papin encense Karim Benzema

Interviewé par Europe 1, l’ancien buteur français Jean-Pierre Papin a encensé Karim Benzema. Pour le Ballon d’Or 1991, le capitaine du Real Madrid qui a encore été auteur d’un triplé en Ligue des Champions mercredi face à Chelsea (1-3), est le meilleur attaquant du monde actuellement. L’international français qui a inscrit 37 buts et délivré 13 passes décisives en 36 matches avec le Real cette saison, ne sera pas loin de remporter le Ballon d’Or cette année, selon l’ancien attaquant du Milan AC.

« Pour moi, c'est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête. On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris. Le dernier rêve pour Karim, c'est le Ballon d’or. Je pense qu'aujourd'hui, il a un coup d'avance », a expliqué l’ancien buteur de 58 ans.