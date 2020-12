PL : Southampton reprend sa marche en avant contre Sheffield United

Un match à priori facile pour l'une des surprises de ce début de saison. Ainsi, Southampton recevait une équipe en grandes difficultés, bonne dernière avec un petit point en 11 matchs : Sheffield United. Et les Saints ont assuré la victoire contre la lanterne rouge. Ralph Hassenhuttl et ses hommes ont pris l'avantage grâce à Che Adams, auteur du premier but de la rencontre après la première demi-heure (1-0, 32e).

Un deuxième but de Stuart Armstrong à l'heure de jeu offrait le break aux locaux (2-0, 62e). Avec un dernier but de Redmond (3-0, 83e), la victoire était ainsi assurée. Un résultat logique qui permet à Southampton de reprendre sa marche en avant et sa place sur le podium. Les Saints ne sont qu'à un point de Tottenham et Liverpool, pendant que la situation de Sheffield United, qui s'enfonce toujours au classement, se complique de plus en plus.