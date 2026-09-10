Brésil : 17 joueurs écartés, 10 joueurs locaux, 8 nouveaux… la révolution de Carlo Ancelotti fait déjà débat

En passant au crible les noms retenus hier par Carlo Ancelotti, vous aurez matière à réflexion sur ce qu’est devenue la Seleçao. Le légendaire coach italien a annoncé sa première liste post-Coupe du monde pour deux rencontres amicales face à l’Australie (le 25 et le 29 septembre), puis l’Inde (le 3 octobre), et les surpises sont nombreuses. Pas moins de 17 joueurs présents lors de la dernière Coupe du Monde manquent à l’appel. Parmi eux : Neymar, désormais retraité, mais aussi certains cadres comme Alisson, Ederson, Danilo, Casemiro, Matheus Cunha, Alex Sandro ou encore Fabinho.

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Carlo Ancelotti a aussi convoqué 8 novices, dont Pedro Morisco (22 ans, gardien de Coritiba), Otávio (20 ans, gardien de Cruzeiro), Arthur Dias (19 ans, Athletico-PR), Jair Cunha (21 ans, Nottingham Forest), Matheuzinho (25 ans, Corinthians), Mauro Júnior (27 ans, PSV), Breno Bidon (21 ans, Corinthians) et Gabriel Bontempo (21 ans, Santos). Le championnat brésilien compte également dix représentants, soit quasiment la moitié des joueurs retenus.

Thiago Silva est monté au créneau

Cette profonde refonte a déclenché son lot de réactions depuis hier soir, aussi bien chez les observateurs que chez certains joueurs. «On ne peut pas écarter quelqu’un qui traverse une bonne période. En équipe du Brésil, les choses doivent se faire progressivement. On ne peut pas écarter tout le monde et mettre de nouveaux joueurs à leur place, pestait Thiago Silva hier. Il faut avancer étape par étape. On ne peut pas se débarrasser de quelqu’un qui a 31, 32, 33 ans. J’ai failli jouer la Coupe du monde à 41 ans (…) Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Je n’aime pas ce type de changement. Je ne suis pas d’accord, mais c’est lui qui est aux commandes.»

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La réponse d’Ancelotti ne s’est pas fait attendre : « en général, je ne regarde pas l’âge des joueurs. Mais c’est maintenant le moment de donner la priorité à cela : aux jeunes qui ont du potentiel et qui peuvent être présents à l’avenir. Une chose est certaine : un joueur de 34 ou 35 ans n’a pas d’avenir, il représente le présent. Mais si un joueur de cet âge est prêt physiquement à disputer une compétition importante, il sera en sélection Mais pour l’instant, la priorité est de privilégier les jeunes.»

UOL Deporte indique que ce renouvellement générationnel s’inscrit dans le cadre du projet olympique de Los Angeles 2028, de la Copa América 2028, et de la Coupe du Monde 2030. Mais le média brésilien émet certaines réserves. «Le Brésil s’était déjà inspiré des équipes olympiques de 2016 et 2020, notamment grâce ses médailles d’or, en s’appuyant dessus lors des Coupes du monde 2018 et 2022. Cependant, cette transition ne s’était pas traduite par un sixième titre mondial.» ESPN s’interroge également : «Carlo Ancelotti a envoyé un message clair : l’équipe nationale brésilienne va connaître un processus de restructuration naturel dans les années à venir, en vue du tournoi de 2030. Le sélectionneur a favorisé les jeunes joueurs qui n’avaient pas encore l’expérience de représenter le Brésil, et le nombre de joueurs évoluant actuellement dans le championnat brésilien peut également interpeler.» Seule la loi du terrain fera foi.

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La liste complète de Carlo Ancelotti :

Gardiens :

Hugo Souza - Corinthians

Pedro Morisco - Coritiba

Otávio - Cruzeiro

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Défenseurs :

Arthur Dias - Athletico-PR`

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair - Nottingham Forest

Marquinhos - PSG

Matheuzinho - Corinthians

Mauro Júnior - PSV

Vitor Reis - Manchester City

Wesley - Roma

Milieux :

Andrey Santos - Manchester United

Breno Bidon - Corinthians

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo - Botafogo

Douglas Luiz - Juventus

Gabriel Bontempo - Santos

Attaquants :