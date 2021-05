PSG : Kylian Mbappé a déjà donné sa priorité à un club

La suite après cette publicité

Le chrono défile. En raison de sa situation contractuelle, chaque jour qui passe éloigne forcément un peu plus Kylian Mbappé de Paris. Le Bondynois ne se décide toujours pas à prolonger. Le club de la capitale veut logiquement que le Français continue l'aventure, mais visiblement, ce dernier va attendre la fin de saison pour discuter avec l'état-major francilien. Et à un an de la fin de son contrat, cette situation est tout sauf facile à gérer pour Leonardo et ses équipes.

Surtout quand on sait que la menace Real Madrid rôde. Les Merengues rêvent d'attirer le champion du monde et pourraient très vite se retrouver en position de force. Mais que les fans parisiens se rassurent, il n'est pas du tout improbable de voir Mbappé continuer de gambader aux côtés de Neymar ou d'Angel Di Maria la saison prochaine...

Un message positif pour le PSG

Effectivement, Le Parisien indique que la priorité du principal concerné reste le Paris Saint-Germain. L'ancien de l'AS Monaco est encore loin d'un accord, mais il écoutera le PSG avant tout, et en cas d'offre satisfaisante, on imagine qu'il dira oui à son club actuel, plutôt qu'au Real Madrid. Mbappé n'est donc pas du tout dans une optique de forcer un départ ou de partir au clash pour s'en aller direction l'Espagne.

Bonne nouvelle pour la direction parisienne également, même s'il faudra proposer un projet convaincant au numéro 7. Financièrement déjà, puisqu'il désire toucher des émoluments similaires à ceux de Neymar, mais aussi au niveau du projet sportif. Le joueur n'a qu'un objectif : gagner la Ligue des Champions dans un avenir proche. Et même si ces deux dernières saisons, le Paris Saint-Germain a été plus proche d'y parvenir que le Real Madrid, un duo Mbappé-Benzema sous la tunique merengue pourrait rouler sur l'Europe...