Maxence Lacroix réagit à son transfert à Chelsea

Maxence Lacroix est devenu la nouvelle recrue de Chelsea. Les Blues ont déboursé 60 M€ pour attirer le défenseur français, auteur de deux très bonnes saisons à Crystal Palace, le menant jusqu’à l’équipe de France et à la Coupe du Monde. Il postulera à une place dans le onze de départ sous les ordres de Xabi Alonso, malgré une grosse concurrence à son poste. Il se dit ravi par cette venue jusqu’en 2032.

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«Je suis vraiment heureux de faire partie de ce magnifique club. Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoires, et y contribuer est un moment de grande fierté, a réagi le Français dans le communiqué du club. Lorsque j’ai parlé avec le manager, j’ai constaté que nous partagions la même vision et les mêmes ambitions pour ce club. Nous voulons gagner. Quand on voit la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c’est quelque chose que nous pouvons réaliser. L’ambition est de soulever des trophées, et j’ai hâte d’y contribuer.»