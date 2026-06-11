Japon : Wataru Endo forfait pour la Coupe du Monde !

Encore un très gros coup dur pour une sélection participant à la Coupe du Monde. Après le Maroc qui a annoncé le forfait d’Abde Ez et Nayef Aguerd ce jeudi matin, ce soir, c’est au tour du Japon d’officialiser le forfait d’un de ses cadres. Et ce n’est pas n’importe lequel. Le milieu de terrain de Liverpool Wataru Endō ne pourra pas participer à ce Mondial.

La suite après cette publicité

«Dans l’équipe SAMURAI BLUE (équipe nationale du Japon) participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Wataru Endo (Liverpool FC) s’est retiré de l’équipe en raison d’une blessure, et Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) a été appelé pour le remplacer», explique le communiqué de la fédération japonaise. Le joueur de 32 ans a informé dans le même temps sa retraite internationale (73 sélections, 4 buts). Pour rappel, le Japon affrontera la Suède, la Tunisie et les Pays-bas lors de la phase de poules.