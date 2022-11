Real Madrid : Cristiano Ronaldo n'a pas félicité Karim Benzema pour son Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Au Théâtre du Châtelet à Paris, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français à soulever le prestigieux Ballon d'or après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998). Cette distinction individuelle vient récompenser le buteur de 34 ans, auteur d'une superbe saison sur le plan collectif avec les Merengues, champions d'Espagne en titre en vainqueurs de la Ligue des champions, et de grosses statistiques personnelles (44 buts et 15 passes décisives TCC).

Si son début de saison est un peu plus compliqué (6 buts et 1 passe d. en 12 matches toutes compétitions confondues), l'international aux 97 sélections (37 réalisations) a profité de la fin de la première partie de saison pour présenter son BO au public de l'OL, son club formateur, et accorder un entretien à Téléfoot. Au micro de l'émission de TF1, le natif de Bron avoue ne pas avoir reçu de message de félicitation de son ancien coéquipier au Real Madrid et quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo : «non. Je ne l'ai pas encore eu. Tranquille.» Pour rappel, les deux hommes ont disputé 342 rencontres ensemble entre 2009 et 2018, pour 240 matches remportés, 4 Coupes aux grandes oreilles et deux Championnats d'Espagne sous le maillot blanc.