Liverpool annonce l’arrivée d’un nouveau directeur sportif

Comme attendu depuis plusieurs jours, Liverpool vient d’annoncer l’arrivée de son nouveau directeur sportif : Julian Ward. Le Liverpool FC confirme la nomination de Julian Ward au poste de directeur sportif du club. Déjà à ce poste, il y a quatre saisons de cela, le dirigeant âgé de 45 ans officiait jusqu’à présent comme directeur technique de Fenway Sports Group (FSG), propriétaire du club anglais. Ancien homme fort du recrutement des Reds, Ward avait notamment bouclé les venues de Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo et Alexis Mac Allister. « Liverpool FC confirme la nomination de Julian Ward au poste de directeur sportif du club », a officialisé Liverpool dans un communiqué, ce samedi.

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Liverpool FC can confirm Julian Ward has been appointed the club’s sporting director.



Ward, who most recently served as Fenway Sports Group’s technical director, takes up his new position with immediate effect. pic.twitter.com/2J2SIQoVq3 — Liverpool FC (@LFC) September 26, 2026

« Ayant fait partie de la direction sportive de Liverpool pendant plus d’une décennie, j’ai pleinement conscience et une connaissance directe des défis liés à ce poste, ainsi qu’une compréhension claire des exigences et des ambitions de ce grand club, a quant à lui indiqué Ward. C’est une période passionnante pour Liverpool – sur le terrain comme en dehors –, où changement et opportunités vont de pair, mais où, dans le même temps, la culture, les valeurs et les principes qui sous-tendent le club depuis si longtemps restent plus solides que jamais. (…) Avec Andoni Iraola, ainsi que l’ensemble de l’équipe du centre d’entraînement et de l’académie, nous disposons de l’expertise, du talent et des conditions nécessaires pour continuer à faire progresser le club… » Une nouvelle arrivée qui va dans le sens des différents changements intervenus au sein de Liverpool ces derniers mois, après la vente par FSG de près de 40% des parts du club à un consortium incluant le milliardaire américain Jeff Bezos.