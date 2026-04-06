Le président de l’Atlético de Madrid est fou de rage après la défaite contre le FC Barcelone

Le choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses samedi soir (1-2). En effet, les Colchoneros se sont fait surprendre par des Catalans opportunistes et bien plus décisifs. Hormis le spectacle, une polémique continue d’enfler dans la capitale espagnole. Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général du club madrilène, a exprimé son mécontentement via un communiqué officiel pointant du doigt une décision arbitrale jugée déterminante à la fin de la rencontre : le carton rouge initialement infligé à Gerard Martin, finalement annulé après intervention du VAR.

La suite après cette publicité

« Quand on voit les images et qu’on écoute l’enregistrement audio partagé par la Fédération, on ne peut que ressentir de la honte. Il est inacceptable qu’ils nous laissent entendre leurs commentaires, totalement contraires au bon fonctionnement de la VAR, sans que rien ne soit fait. Les arbitres ont le même droit à l’erreur que les joueurs, les entraîneurs et les managers, mais les erreurs de jeu restent des erreurs. C’est tout autre chose quand un arbitre dans la cabine VAR influence l’arbitre principal dans sa prise de décision » a-t-il notifié dans le document. Avant d’en rajouter une couche, montrant un sentiment de déjà-vu. « Ce n’est pas normal que les critères changent sans que l’on sache à quoi s’attendre. Cela nous est arrivé lors des deux dernières journées. C’est absurde ». Le ciel gronde à Madrid !