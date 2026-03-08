LdC CONCACAF : dix joueurs d’un club jamaïcain interdits de déplacement par l’administration Trump

Le New York Times précise que dix joueurs de la Mount Pleasant Football Academy pourraient manquer le déplacement à Los Angeles pour le 8e de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF face au Los Angeles Galaxy, en raison de problèmes de visas liés aux restrictions d’entrée aux États-Unis imposées par l’administration de Donald Trump. Le club jamaïcain compte notamment six joueurs haïtiens dans son effectif. Pour rappel, Haïti fait partie des pays concernés par les nouvelles mesures migratoires. Des sources internes au club jamaïcain ont indiqué au New York Times que plusieurs joueurs jamaïcains ont également vu leurs demandes de visas refusées ou retardées.

La suite après cette publicité

La CONCACAF a indiqué travailler avec Mount Pleasant afin de tenter de résoudre la situation avant la rencontre prévue ce mercredi. Faute de visas pour une partie de son effectif, l’entraîneur Theodore Whitmore pourrait être contraint d’aligner plusieurs jeunes de l’académie pour compléter son groupe. « Nous ne voulons pas seulement nous présenter au match, nous voulons être capables de rivaliser », a regretté le directeur sportif Paul Christie, alors que le match retour est prévu le 19 mars à Kingston.