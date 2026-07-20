Coupe du Monde 2026, Espagne : les mots touchants de Nico Williams après le sacre

Dans un rôle différent de celui occupé lors de l’Euro 2024, où il avait été l’un des grands protagonistes de la sélection espagnole, Nico Williams a cette fois-ci apporté son impact en sortie de banc. Entré en cours de jeu lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine, l’ailier de l’Athletic Club s’est immédiatement illustré avec une passe décisive pour Ferran Torres, offrant une nouvelle dimension à la Roja dans un match longtemps fermé.

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Après la rencontre, Nico Williams a savouré un sacre qu’il peine encore à réaliser. « Je pense que nous ne sommes pas encore conscients de ce que cela représente réellement, mais nous sommes très heureux. C’est une folie », a-t-il déclaré au micro de DAZN. L’international espagnol est également revenu sur son tournoi, marqué par une blessure qui l’a empêché d’être pleinement présent : « tout le monde est ici pour apporter quelque chose. Personne ne peut arriver en pensant être une star. Nous travaillons tous pour l’équipe ». Il a enfin évoqué une année particulièrement mouvementée : « c’est une folie. J’ai traversé des moments difficiles, j’ai beaucoup souffert, et aujourd’hui je savoure. C’est le plus beau jour de ma vie au vu de tout ce que j’ai vécu cette année ».